Theresa May prüft jetzt zweites Brexit-Referendum

Zahlreiche Abgeordnete für weiteres Referendum

Labour-Chef Jeremy Corbyn widersetzt sich bisher beharrlich Forderungen der Parteibasis, in den Gesprächen mit May die Forderung nach einem weiteren Referendum zur unerlässlichen Bedingung zu machen. Allerdings haben Medienberichten zufolge bereits mehr als 100 Abgeordnete verschiedener Parteien beschlossen, in jedem Fall eine zweite Abstimmung zu verlangen.