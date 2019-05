Bottas: Sieg als Geschenk für „meine Mama“

Weg mit dem Schafspelz

Während der finnische WM-Leader schon über seine Siegchancen nachdachte („Das wäre ein großartiges Geschenk für meine Mom“ – Marianne ist ebenso wie Frau Emilia an der Strecke), knabberte Weltmeister Hamilton noch an der Niederlage. „Ich war einfach nicht gut genug, habe keine gute Runde zusammengebracht“, jammerte der Brite, der auch mit Batterieproblemen zu kämpfen hatte, betonte aber, dass er seinen „Schafspelz“ ablegen wird. „Ich will die Reihenfolge umdrehen.“