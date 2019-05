Wegen 70 Euro ging es für Lokalgäste aufs Revier

Zwei Männer wollten am Freitagabend partout ihre offene Rechnung von 70 Euro in einem Lokal in der Elisabethstraße nicht bezahlen. Und das trotz mehrfacher Aufforderung des Wirten. Als die Polizei eintraf, wurden der 31-jährige Pongauer und der 35-jährige Rumäne immer aggressiver. Sie landeten schlussendlich in der Polizeiinspektion am Bahnhof.