Das Herz des Naturparkes im Ötztal schlägt nun

Krönung eines langen, konsequenten Weges

„Seit rund acht Jahren verfolgen wir das klar definierte Gesamtkonzept“, holt Geschäftsführer Thomas Schmarda aus, „an jenen Orten, an denen man in den Naturpark eintreten kann, wurden so genannte Info-Points errichtet. Konkret in Ambach, Niederthai, Gries, Vent und auf der Hohen Mut. Das Naturpark-Haus in Längenfeld als Herz des gesamten Organismus haben wir uns als letztes vorgenommen.“ Nicht ohne Stolz sieht sich Schmarda nun am Ziel eines langwierigen, aber erfolgreichen Weges, denn das Herz schlägt nunmehr seit Anfang April.