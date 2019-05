Bankomat-Knacker auf frischer Tat ertappt

Die drei Moldawier sollen in den frühen Morgenstunden des 15. März im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land sowie in der Nacht darauf im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich versucht haben, jeweils einen Bankomaten mit speziellem Hebelwerkzeug aufzubrechen. Doch sie scheiterten bei beiden Versuchen.