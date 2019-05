Fahrraddiebe: Pro Tag fünf Anzeigen in Tirol!

Beweise gefällig? Erst vor kurzem musste in Baumkirchen ein Pendler den Heimweg zu Fuß antreten. Ein Dieb hatte sich nämlich sein Fahrrad geschnappt, das am Bahnhof abgestellt war. Der Schaden: mehrere Hundert Euro. Noch frecher gingen Unbekannte in Längenfeld vor – sie spazierten in eine Hotelgarage und stahlen zwei versperrte E-Bikes von einem Heck-Fahrradträger. Danach brachen sie auch noch das Auto auf und entwendeten daraus die dazugehörigen Akkus. Der Schaden in diesem Fall: 5000 €!