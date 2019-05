UNO kritisiert Österreichs Umgang mit Migranten

Im Schnitt habe es in den Ländern des Westbalkan einen Anstieg der „illegalen Aufgriffe“ um 68 Prozent gegeben. In Nordmazedonien sei eine Steigerungsrate von 180 Prozent verzeichnet worden, ähnlich in Bosnien, sagte Kickl. Allein in Griechenland würden etwa 70.000 Menschen „sitzen“, die es weiter nach Europa ziehe. In der Türkei würden sich rund vier Millionen Migranten aufhalten, so der Innenminister in seiner „Einschätzung über das Migrationspotenzial“.