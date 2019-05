Handbremse vergessen: Auto erfasst 75-jährige Frau

Die 73-jährige Lenkerin fuhr mit ihrem Pkw am Josefweg Richtung Süden und stellte das Auto vor einem Anwesen am Fahrbahnrand ab. In der Nähe des Wagens traf sich die Frau mit ihrer 75-jährigen Cousine. Plötzlich bemerkten die beiden, wie der Pkw ins Rollen geriet. Sofort versuchten die Frauen das Fahrzeug zu stoppen.