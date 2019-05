Die Pongauer Ortschefs und ihre To-Do-Listen

119 Gemeinden machen unser Bundesland Salzburg zu dem, was es heute ist. Jede einzelne vertritt die Interessen der Bevölkerung und kümmert sich um die Anliegen der Bürger. 13 der insgesamt 25 Bürgermeister im Pongau berichteten der „Krone“ v on ihren aktuellen Projekten. Im Fokus steht für viele der Ausbau von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder. Auch an der Infrastruktur wird gefeilt: Straßen- und Kanalbauarbeiten stehen am Gemeinde-Plan.