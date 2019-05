Todesmutig! Jagd nach größter Welle der Welt

Grenzen verschieben

In „8 or 80“ verschieben Menschen unterschiedlichen Geschlechts, Alters und unterschiedlicher Herkunft gemeinsam Grenzen, Normen werden de facto aufgelöst. Die Männer und Frauen, die ihr Leben der größten Welle der Welt widmen, sind ein besonderer Menschentyp: bereit, alles zu geben! „8 or 80“ gibt einen tiefen Einblick in das Leben der Nazaré-Surfer und der stillen Helden in ihrem Nazaré-Umfeld, welche die Surfer-Träume erst wahr werden lassen und für größtmögliche Sicherheit sorgen.