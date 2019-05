Bildungsdirektor: „Die Schule ist kein Boxring“

Ein weiteres Problem sei die Überforderung, so der Bildungsdirektor. „Unterrichten ist ein harter Job“, stellt Himmer, selbst Pädagoge, noch einmal klar. Doch auch Vertrauen sei ein großes Problem, erklärt der Bildungsdirektor. Bereits seit einiger Zeit gebe es eine sogenannte Lehrer-Helpline, an die sich Betroffene bei Problemen wenden können. Doch gerade in dem aktuellen Fall in Wien ist das nicht geschehen. Deshalb gelte es nun auch herauszufinden, wie es überhaupt so weit habe kommen können, „dass auch der Lehrer nichts sagt?“, so Himmer. Bis zum Auftauchen des Videos sei nichts an die Wiener Bildungsdirektion durchgedrungen, auch „keine Beschwerde des Lehrers“. Daher müsse künftig auch die Kommunikation verbessert werden.