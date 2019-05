Voggenhuber: „Ich habe die Grünen wachgeküsst“

Johannes Voggenhuber, Spitzenkandidat der Liste Jetzt für die EU-Wahl, war am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“ zu Gast - und gab einmal mehr Auskunft über das Verhältnis zu seiner Ex-Partei, den Grünen. Mit ihrem Wahlziel von einem Mandat hätten diese bereits zwei Mandate aufgegeben, sagte Voggenhuber. Weil die verlorenen Wähler nicht mehr zur Wahl gingen, stärkten die Grünen damit indirekt die Rechte, so seine These. Eine künftige Wiedervereinigung von Grünen und Liste Jetzt schließt er aber nicht aus.