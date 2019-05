Lena Gerckes sexy Pic verzaubert nicht nur Freund

Und den Fans gefällt‘s! Schon mehr als 109.000 Likes und zahlreiche Kommentare bekam Gercke für dieses Posting. Und selbst Freund Dustin Schöne macht dieses scharfe Foto sprachlos. Er schickte seiner Liebsten ein Smiley mit Herzerln in den Augen. Weit mehr Worte fand da schon Fashion-Blogger Riccardo Simonetti, der schrieb: „Ich wünschte, ich hätte so viel Vertrauen in mein Leben wie du in diesen dünnen Spaghetti-Träger. WOW, du siehst wie immer wunderschön aus, Lena.“