U17 startet in EM - Zsak: „Sind voll auf Schiene“

Spanien! „Die haben in der Qualifikation in sechs Spielen sechs Siege gefeiert, Torverhältnis 14:0“ - in einem Satz beschreibt Teamchef Manfred Zsak, welches Kaliber heute zum Auftakt der U17-EM in Irland auf seine Burschen im Carlisle-Grounds-Stadion in Dublin wartet.