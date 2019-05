Schwindel mit Diamanten: Duo nun angeklagt

Landecker Opfer informierte Polizei

Ins Rollen brachte die Ermittlungen ein Landecker (41), der mehr als 100.000 Euro verlor. Als er aussteigen wollte, schickten ihm die Gauner sogar einen Vertreter einer Schweizer Scheinfirma, der angeblich Interesse an der minderwertigen Ware zeigte. Der Tiroler notierte allerdings das Kennzeichen am Pkw des Boten, die Ermittlungen liefen an . . .