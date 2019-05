Arzt bringt Medikamente in Iraker Flüchtlingslager

Die AUA machte den Gratis-Transport von 275 Kilogramm Medikamenten möglich, Krankenschwestern und Ärzte nützten ihren Urlaub für die Hilfsaktion. Motor ist Dr. Bekas Darwesch, der vor 32 Jahren aus Syrien nach Salzburg kam und hier Arzt am Rehab in Großgmain war: „Seit 2011 fliegen wir regelmäßig in den Nordirak, um rund um die Städte Erbil und Dohuk die medizinische Versorgung in den Lagern zu verbessern.“