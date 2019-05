Klopp machte 0:3 Spaß, aber „Messi unaufhaltsam“

Doch am Mittwoch trug auch Suárez dazu bei. Endlich! Denn der Uruguayer erzielte in seinem neunten Champions-League-Einsatz der Saison sein erstes Tor! Nach einer Flanke von Alba tauchte er zwischen van Dijk und Matip durch, spitzelte den Ball an Liverpools Torhüter Alisson vorbei.