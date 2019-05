Kranker Georg (13): Kampf um Behandlung in Graz

Zur Vorgeschichte: Seit Sommer 2017 ist das Medikament Spinraza (eine Injektion kostet 77.000 Euro!) in der EU zugelassen, als bisher einzige Arznei zeigt es Wirkung gegen die spinale Muskelatrophie, an der Georg leidet. In der Steiermark werden allerdings ausschließlich Säuglinge mit dem Medikament behandelt, in Wien und Oberösterreich alle Patienten.