Für schwer kranken Georg (13) wurde ein Traum wahr

Ein kleiner, großer Bursche! Seit Monaten kämpft die Familie von Georg Polic um die Behandlung des 13-jährigen Steirers, der an einer seltenen Form von Muskelschwund leidet. Diese konnte nun begonnen werden, erste Erfolge sind sichtbar. So konnte Georg am Montag das erste Mal seit fast zehn Jahren wieder ein Schnitzel essen.