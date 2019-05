Islamisten rekrutierten junge Kämpfer für Krieg

Im Jugendverein für den IS geworben

Ümit Y. war auch als stellvertretender Imam und Schriftführer für den Linzer Verein „Rahmet“ tätig, der von Dilaver K. (46) geleitet worden sein soll. Dieser soll auch in einem afghanischen Jugendverein in Graz durch auch im Internet verbreitete Predigten Nachwuchs radikalisiert und als Kämpfer in den Islamischen Staat geschickt haben. Dort sollen sie Straftaten, von Nötigungen bis zum Mord an Zivilpersonen, begangen haben.