Cup-Hit: Sogar Elfmeter werden bei Rapid trainiert

Der 26-Jährige will gar keine Zweifel an seiner Form aufkommen lassen. Zuletzt hatte Strebinger ja etwas an Souveränität eingebüßt. Aber das „Mentalitäts-Monster“ bleibt entspannt: „Fehler werden genauso sachlich analysiert wie gute Paraden.“ Es gibt wenige, die sich penibler auf einen Gegner vorbereiten. Natürlich auch auf Salzburg. Mögliche Elferschützen inklusive. Schließlich stieg Rapid in dieser Cup-Saison schon in Mattersburg (5:4) und Pasching (5:4) erst vom ominösen Punkt auf. Gegen den LASK auch ohne Strebinger-Glanztat.