„Mein Körper hat mich angebrüllt“

Wenn ein Skifahrer „Servus“ sagt, dann arbeitet Frau Holle selbst Ende April noch einmal auf Hochtouren. Wie am Montag in Obertauern, als Philipp Schörghofer bei dichtem Schneetreiben seine „letzte Dienstfahrt“ im ÖSV-Renndress absolvierte. Um zu zeigen: Ja, zum Skifahren geht es mit 36 weiter ganz gut. Zum Rennfahren reicht es aber nicht mehr. „Adelboden am 12. Jänner war mein 100. und letztes Weltcuprennen“, sagte der RTL-Spezialist, „ es war eine mega Zeit mit schönen und schweren Momenten, aber das gehört dazu.“ In den letzten zwei Jahren überwogen die harten Momente. „Mein Körper hat viel mit mir geredet. Und nach dem Bandscheibenvorfall Ende Jänner samt nachfolgender OP hat er mich angebrüllt“, war das für „Schörgi“ das endgültige Zeichen, um aufzuhören.