200 Liter Diesel aus Lkw-Tank ausgetreten

Das Unglück ereignete sich gegen 17.30 Uhr: Der Bosnier streifte mit seinem Lastwagen eine Mauer auf der Gemeindestreife. Der rechte Dieseltank wurde beschädigt und aufgerissen. In der Folge traten rund 200 Liter Diesel aus. Rund 25 Florianijünger rückten an. Sie haben den Diesel gebunden und eine Ölsperre in Richtung der Abflussgitter errichtet.