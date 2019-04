Tobender brach in Wohnung ein, bedrohte Ex-Ehefrau

Bereits einmal in Wohnung eingebrochen

Doch der Beschuldigte hatte sich offenbar schon früher der gerichtlichen Anordnung widersetzt: Wie sich nun herausstellte, soll er bereits am vergangenen Montag unter Anwendung von Gewalt in die Wohnung eingedrungen sein. An diesem Tag habe er seine Ex-Frau getreten, sie wies danach ein Hämatom an einem Oberschenkel auf. Die 42-Jährige hatte den Vorfall aber nicht bei der Polizei gemeldet.