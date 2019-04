Islamisten sprengen sich mit Familien in die Luft

Auf der Suche nach den Hintermännern der verheerenden Anschläge auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka ist es am Freitagabend in der Küstenstadt Sainthamaruthu zu Gefechten mit mutmaßlichen Islamisten gekommen. Als die Sicherheitskräfte ein Gebäude stürmen wollten, kam es zu einem Schusswechsel und mehreren Detonationen im Inneren. Die Polizei vermutet, dass sich Verdächtige selbst in die Luft gesprengt haben, damit sie einer Verhaftung entgehen. In dem mutmaßlichen Islamistenversteck wurden wenig später 15 Leichen entdeckt.