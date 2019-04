Hat er gedopt? Halbmarathon-Rekordmann suspendiert

Halbmarathon-Weltrekordler Abraham Kiptum aus Kenia ist wegen Dopingverdachts vorläufig suspendiert worden und kann damit nicht am Sonntag am London-Marathon teilnehmen. Die Athletics Integrity Unit (AIU) teilte am Freitag mit, dass der 29-Jährige ein Vergehen, das seinen biologischen Pass betrifft, begangen habe.