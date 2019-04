Für Wahlauftakt unterbrach NEOS-Chefin Babypause

Die NEOS sind am Freitagabend mit einer Großveranstaltung im Wiener Urania-Kino in die entscheidende Phase des EU-Wahlkampfs gestartet. Von Winston Churchill als Impulsgeber für die „Vereinigten Staaten von Europa“ bis zur Europahymne wurde einiges aufgeboten, um die europäische Gesinnung der Partei zu unterstreichen. Chefin Beate Meinl-Reisinger kehrte auf der Veranstaltung nach nur wenigen Wochen Babypause ins Polit-Geschäft zurück. Empfangen wurde sie mit einem „Happy Birthday“, am Donnerstag war sie 41 geworden.