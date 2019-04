Zwei Brüder gingen wegen Zigarette aufeinander los

Der 38-Jährige hatte im gemeinsamen Schlafzimmer eine Zigarette geraucht, das brachte den jüngeren Bruder in Rage. Die beiden gerieten in Streit. Der 35-Jährige schlug auf den Älteren ein. Dieser schnappte sich eine Nagelschere und stach dem Kontrahenten damit in den Oberschenkel. Nachbarn riefen wegen des Lärms die Polizei. Die Streithähne beruhigten sich rasch. Der 38-Jährige erlitt Verletzungen am Jochbein, der 35-Jährige eine Stichwunde im Oberschenkel. Er musste im Unfallkrankenhaus versorgt werden.