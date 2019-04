Kartoffelbauern warnen vor weiteren Ernteausfällen

Kritik an der Bauernbund-Aktion kam vom Verband Alternativer Bauern Via Campesina. Wetterextreme, Ertragsschwankungen und Ernteverluste würden in Zukunft zunehmen. Die Ursache dafür liege aber nicht im Verbot von Pflanzenschutzmitteln, sondern in der Klimakrise und in der Handelspolitik. „Es ist es hoch an der Zeit, die Ursachen anzugehen.“