Aggression und Übergriffe in steirischen Ämtern

Es war eine grässliche Tat: Am 6. Februar stürmte ein türkischer Asylwerber in die BH Dornbirn (Vorarlberg) und erstach mit einem Küchenmesser den Leiter des Sozialamtes. Logische Folge: Sorge um die Mitarbeiter-Sicherheit auch in den steirischen Bezirkshauptmannschaften.