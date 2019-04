Atletico verhindert vorzeitigen Barca-Titel

Das würde bei Punktegleichheit am Ende die Entscheidung bringen. Die fehlenden drei Punkte wollen sich die Katalanen am Samstag im Heimspiel gegen Levante holen und den Titel mit dem heimischem Publikum im Camp Nou feiern. Am Dienstag hatte das Team von Trainer Ernesto Valverde mit 2:0 bei Alaves den 24. Sieg im 34. Ligaspiel erkämpft.