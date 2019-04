Mehr als 70.000 leiden unter Verkehrslärm

„Dauerhafter Verkehrslärm kann viele gesundheitliche Probleme verursachen, wie Schlafstörungen, erhöhter Blutdruck oder Herz-Kreislauferkrankungen“, erinnert VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen am heutigen internationalen Tag gegen Lärm. Laut einer aktuellen Studie der Europäischen Umweltagentur sind in der Stadt Salzburg rund 72.000 Personen tagsüber von einer zu hohen Lärmbelastung durch Autos, Lastwagen sowie Motorräder und Mopeds betroffen und in der Nacht knapp mehr als 35.000 Personen. Als zu hoch gilt tagsüber ein Dauerschallpegel von 55 Dezibel oder mehr und in der Nacht von 50 Dezibel oder mehr.