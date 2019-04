Polizeieinsatz um diesen Hund sorgt für Lacher

„Hund wurde umgehend verhaftet“

Das verängstigte Tier flüchtete dann sogar unter einen Streifenwagen. „Mehrere Polizisten waren nötig, um das Tier mithilfe einer langen Stange vorsichtig aus seinem Versteck zu locken und zugleich eine weitere Flucht zu verhindern“, so Polizeisprecher Harald Sörös in einer Aussendung über den doch ziemlich ungewöhnlichen Einsatz. Ein Passant fotografierte die kuriose Szene in der Theresiengasse Ecke Kreuzgasse und stellte diese auf Facebook, was für ordentlich Lacher im Netz sorgte: „Hund wurde nach etwa zehn Minuten unter dem Auto hervorgeholt und umgehend verhaftet“, scherzt der User.