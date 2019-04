Kurz contra Doskozil: Wohin steuert Europa?

In gut einem Monat, am 26. Mai, wählen wir ein neues EU-Parlament. Einmal mehr ist von einer Schicksalswahl die Rede. Können die etablierten Parteien die Rechtspopulisten in die Schranken weisen? Welche Auswirkungen hat das endlose Brexit-Desaster auf Wahlverhalten und -beteiligung? Wer setzt sich im heimischen Dreikampf ÖVP/SPÖ/FPÖ durch? Zur Frage „Wohin steuert Europa?“ hat Katia Wagner für die aktuelle Ausgabe ihrer Polit-Talkshow Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu Gast. Er trifft im krone.tv-Studio unter anderem auf den neuen burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Die Sendung startet heute ab 19 Uhr hier auf krone.at und ist um 22 Uhr erstmals auch auf n-tv Austria zu sehen.