A 2 „Süd“: Sanierung von Buch bis Bad Waltersdorf

Am Dienstag beginnt die Asfinag mit der Sanierung des Teilstücks der A 2 Süd Autobahn zwischen Buch und Waltersdorf in der Oststeiermark. Erneuert werden die alte Asphalt-Fahrbahn Richtung Wien (Errichtungsjahr 1989), mehrere Brücken sowie der Lärmschutz für die Anrainer auf der Richtungsfahrbahn Graz. Die Sanierung ist also aufgrund des Alters zur Verbesserung der Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer unbedingt erforderlich. Der bestehende Lärmschutz im Bereich Sebersdorf bei Bad Waltersdorf wird ausgetauscht und auch erhöht, um die Bewohner noch besser zu schützen.