PAOK Saloniki nach 34 Jahren wieder Meister

Atromitos feierte mit Trainer Damir Canadi einen 2:0-Heimsieg über Panathinaikos, ist damit nicht mehr aus den Top vier zu verdrängen und tritt im Sommer in der Europa-League-Qualifikation an. Ex-Rapidler Armin Mujakic wurde bei Atromitos in der 81. Minute eingewechselt, der frühere Altach-Profi Emanuel Sakic saß auf der Bank.