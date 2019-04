Brandserie durch Osterfeuer: Zahlreiche Einsätze

Einsätze in der Steiermark

Bereits am frühen Nachmittag geriet ein Waldstück in Vasoldsberg im Bezirk Graz-Umgebung in Brand: Ein 78-Jähriger hatte Laub, Astwerk und Reisig abheizen wollen. Die Flammen gerieten aber außer Kontrolle. Wenige Stunden später war es abermals ein Osterfeuer, das sich ausbreitete: Ein 64-jähriger Oststeirer hatte bemerkt, dass sich unterhalb seiner Feuerstelle Busch- und Baumbestand entzündet hatten. In der Nacht auf Sonntag geriet dann ein Auto in Brand, das nahe einem Osterfeuer abgestellt worden war.