Osterfeuer arteten aus: Dutzende Einsätze!

Feuer zu nah am Waldrand

Gegen 20 Uhr zündete der 64-Jährige das Osterfeuer auf seinem Grundstück an. Dieses hatte er allerdings am Rande eines Abhanges und unmittelbar neben einem Waldstück platziert. Kurz nach dem Entzünden geriet der unterhalb des Abhanges befindliche Busch- und Baumbestand in Brand. Das Feuer breitete sich an der Örtlichkeit rasch aus. Die Feuerwehren Tiefenbach und Kaindorf waren mit sieben Fahrzeugen und 47 Kräften vor Ort, bekamen das Feuer bald in den Griff und löschten es.