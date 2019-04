Ronaldo stellt mit Italien-Titel neuen Rekord auf!

Erster Titel mit 21

Er selbst stellte mit 34 einen neuen Rekord auf. Er wurde in den drei stärksten Ligen von Europa (und der Welt) Meister. In England gewann er seinerzeit mit Manchester United, der von der Managerlegende Alex Ferguson trainiert wurde. Den ersten Titel in England holte er mit 21 im Jahr 2006-2007 und ließ noch zwei Weitere drauf folgen.