Bau-Desaster in Wien: „Löcher sind das Schlimmste“

Ebenso ist die Tegetthofstraße, die zum Platz führt, gänzlich gesperrt und aufgerissen. Schon beim Albertinaplatz reihen sich riesige Baucontainer neben der Tourist-Info aneinander. Wo früher der Donnerbrunnen stand, liegt am ganzen Platz jetzt Bauschutt. Monströse Bohranlagen und Bagger wirbeln Staub auf. Der Lärm donnert im Schädel. Rohre und Leitungen liegen frei, Schotterhaufen, Schlammgräben und Baugerüste so weit das Auge reicht. Die Bauhölle vor den Türen kleiner Geschäfte und beliebter Gastronomen ist eine Zumutung für alle. Dabei ist das erst der Anfang. Der seit Jahrzehnten umstrittene Garagenbau und die Neugestaltung der Oberfläche zur Flanierzone dauern noch bis 2022 an.