Pongauer prügelte auf seinen Nachbarn ein

Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt, wusste schon Friedrich Schiller. Seit längerem liegen der Pongauer und sein türkischer Nachbar im Clinch. Am Freitag eskalierte die Situation. Der 41-Jähriger schlug seinem 46-jährigen türkischen Nachbarn mit der Faust ins Gesicht und trat ihn danach auch noch in den Bauch.