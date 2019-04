Eugen Freund verabschiedete sich vom EU-Parlament

Der SPÖ-Europaabgeordnete Eugen Freund hat sich am Donnerstag bei seiner letzten Plenarsitzung in Straßburg mit einem Reimgedicht vom EU-Parlament verabschiedet (siehe Video oben). Es handelte sich um eine launige englischsprachige Hommage an die Parlamentsmitarbeiter, unter ihnen jene „down in the basement, the garage, providing cars, driving Farage“.