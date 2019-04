Junge Graffiti-Sprayer in der Stadt unterwegs

Ein 12-jähriger Tschetschene, eine 14-jährige Salzburgerin sowie zwei 15-jährige Salzburger haben in der Nacht zum Mittwoch Wände und eine Brandschutztür in Salzburg Elisabeth-Vorstadt besprüht. Die 14-Jährige sowie ein 15-Jähriger konnten nach einer Fahndung ganz in der Nähe des Tatorts festgehalten werden. Sie sind geständig.