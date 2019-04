Im „Hexenkessel“ träumt Hütter von magischem Abend

Es soll ein magischer Fußball-Abend werden. 39 Jahre nach dem Triumph im UEFA-Cup will Eintracht Frankfurt am Donnerstag (ab 21 Uhr, im Liveticker auf sportkrone.at) erstmals wieder ein Europacup-Halbfinale erreichen und seinen bislang so erfolgreichen Auftritt in der Europa League vorläufig krönen. Ein 2:4 gegen Benfica Lissabon muss aufgeholt werden. Trainer Adi Hütter meint im Video oben: „Nach dem ersten Spiel und dem Ergebnis ist Benfica zu favorisieren.“