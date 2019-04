„Van Gogh - An der Schwelle zur Ewigkeit“

Wie sich Julian Schnabel, selbst Maler und Neo-Expressionist, dem farbenverrückten Postimpressionisten annähert, ist spannend. Dass sich weder van Goghs Kunst noch dessen Vita in die Schemata eines starren Biopics pressen lassen, ist Schnabel klar. Und so sammelt er Impressionen, definiert den Maler durch die Arbeit seiner letzten Jahre. Auf den Rat seines Freundes Gauguin (Osacr Isaac), hat sich van Gogh in den Süden Frankreichs begeben, nach Arles - und fortan ist das Sonnenlicht seine Inspiration.