Ballett-Eltern: „Unsere Kinder sind keine Opfer“

Im Skandal rund um die schweren Vorwürde gegen Lehrer der Wiener Staatsoper haben sich nun Eltern in einem offenen Brief an die Öffentlichkeit gewandt. „Unseren Kindern geht es um die Freude am Tanzen. Sie verfolgen eine Leidenschaft, die aus ihnen selbst kommt. Ohne diesen inneren Drang funktioniert es nämlich nicht“, heißt es in dem Schreiben, dass die Institution, die wegen Demütigungen, Gewalt und Drill bis hin zu einem sexuellen Übergriff in Verruf geraten war, in Schutz nehmen will.