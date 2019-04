Gewalt, Sex-Übergriff, Drill an Wiener Staatsoper

Kinder seien „Opfer autoritärer, gewalttätiger und gefährlicher Unterrichtsmethoden geworden“, wird eine Lehrerin in einem Bericht der Wochenzeitung „Falter“ zitiert. Die notfallmedizinische Behandlung nach Unfällen sei mangelhaft, psychologische und ernährungswissenschaftliche Beratung für die Kinder entgegen internationaler Standards praktisch nicht vorhanden. Schülerinnen seien hingegen geradezu in die Bulimie oder Anorexie getrieben worden, heißt es in dem Bericht.