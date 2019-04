Zu Ostern weitere Masernfälle in Kärnten erwartet

Symptome von Masern

Erst mit Ausbrechen der Krankheit klagen Betroffene über Kopfschmerzen, hohes Fieber, Schnupfen und Hautausschlag. Ansteckend ist ein Erkrankter ab fünf Tagen vor dem Auftreten des Hautausschlages. Der Busfahrer, dessen Erkrankung am vergangenen Mittwoch zur Einstellund des öffentlichen Verkehrs in Klagenfurt gesorgt hatte, sei etwa am 1. und 2. April infektiös gewesen. Bemerken Betroffene Symptome, sollten sie ihren hausarzt per Telefon kontaktieren und nicht persönlich in die Ordination kommen.