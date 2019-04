Absolut nicht harmlos: Kärnten kämpft gegen Masern

36 Masernfälle in der Steiermark

Die Maßnahmen-Lawine könnte verhindert haben, was in der Steiermark zu 36 Masernfällen geführt hatte: Ein Grazer (15) hatte aus dem Skiurlaub das Virus mitgebracht und in der Klinik Patienten angesteckt. Dutzende ungeimpfte Kinder durften wochenlang die Schule nicht besuchen.