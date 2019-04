Für „Masern-Partys“ drohen drei Jahre Haft!

Die wildesten Gerüchte kursieren im Zusammenhang mit den aktuellen Masern-Erkrankungen in Kärnten - Sonntag gab es laut Landessanitätsdirektion bereits sechs bestätigte Patienten und zwei Verdachtsfälle. So heißt es, Impfgegner würden „Masern-Partys“ veranstalten, um etwa Kinder vorsätzlich mit dem Virus zu infizieren und sie so letztlich zu immunisieren.